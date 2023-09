Hoe effectief is het blowverbod zonder boetes? "Het is buitengewoon succesvol"

VVD-fractievoorzitter Claire Martens had om opheldering gevraagd nadat bleek dat er sinds het verbod in mei van kracht werd nog geen enkele overtreder beboet is . "Een boete die je mee naar huis neemt naar Engeland en dat je dan zegt tegen vrienden, ik heb een boete gekregen omdat ik niet mag blowen, heeft impact en werkt verder", vond Martens. "Vriendelijk vragen of je niet meer wil blowen iets minder."

Halsema vond de 750 waarschuwingen in een periode van ongeveer drie maanden tijd juist 'heel stevig handhaven'. "Ik zou zeggen dat het niet heel liberaal is om per se te willen beboeten. Dat ben ik namelijk heel erg met u eens. De boetes zijn geen doel, het is een middel als mensen zich misdragen. Nu doet hier het grappige voor dat mensen zich niet misdragen."

"Als we de indruk krijgen dat mensen niet meer luisteren kunnen we zeggen, we gaan onmiddellijk beboeten"

Het beleid is dus om pas te beboeten als iemand na de waarschuwing van handhavers of agenten niet wil stoppen met blowen. Van die 'handhavingslijn' wordt in principe niet afgeweken, zei Halsema. "Pas als wij de indruk krijgen dat mensen niet meer naar de handhavers luisteren. Dus dat ze in groten getale zeggen, zoek het lekker uit met je aanspreken. Wij blijven lekker doorroken. Dan kan ik de beslissing nemen om die fase over te slaan en te zeggen, we gaan onmiddellijk beboeten."

Dat lijkt voorlopig niet te gebeuren. "Omdat het zo buitengewoon succesvol is, laten we wel wezen, het is heel succesvol, is er geen reden om door te gaan naar meteen beboeten", vond Halsema. Ze zei ook dat het belangrijkste doel van het blowverbod het voorkomen van overlast is en dat deze maatregel niets doet aan de aantrekkingskracht van Amsterdam op toeristen die willen blowen. Het is namelijk nog steeds toegestaan op het terras.