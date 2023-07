VVD is verbaasd over uitblijven boetes bij blowverbod

Share to Nextdoor

De Amsterdamse VVD is verbaasd dat sinds de invoering van het blowverbod in de oude binnenstad nog geen enkele boete is uitgedeeld. Het verbod geldt sinds 25 mei op Wallen, de Dam, het Damrak en de Nieuwmarkt en bij een tweede waarschuwing wordt bekeurd. Maar fractievoorzitter Claire Martens - America vraagt zich af hoeveel zin dat heeft als het voornamelijk toeristen zijn die worden aangesproken.

"Aangezien boetes pas bij de tweede waarschuwing worden uitgeschreven en toeristen vaak

maar enkele dagen in de stad aanwezig zijn, hoe effectief en doeltreffend acht het college het

blowverbod", vraagt Martens - America schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders. Ook wil de fractievoorzitter weten of waarschuwingen door de politie of handhavers worden geregistreerd: "Zo nee, hoe kunnen politie en handhaving dan weten of de desbetreffende persoon al eerder een waarschuwing heeft gehad?" AT5 ging deze week mee met handhavers die toezien op het blowverbod

Martens - America zegt dat Amersterdam er alles aan moet doen om van het imago als drugshoofdstad af te komen en benadrukt dat het verbod is gekomen omdat bewoners structureel overlast ervaren. De VVD wil dan ook weten of al gesproken is met de bewoners om te vragen of ze nu minder overlast ervaren. Ook wil de partij weten hoeveel extra handhavers de gemeente heeft ingezet om toe te zien op het verbod. Het college heeft vier werken om de vragen te beantwoorden.