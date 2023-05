Raad akkoord: blowverbod op de Wallen gaat vanaf 25 mei in

De definitieve datum van het blowverbod in het Wallengebied is bekend. Vanaf 25 mei is het voor toeristen en Amsterdammers klaar met het roken van een joint op straat in de oude binnenstad. Een ruime meerderheid stemde gisteren in met de plannen van het college.

Alleen BIJ1 en Forum voor Democratie stemden tegen. BIJ1 stelde daarnaast voor om een uitzondering te maken voor Amsterdammers, maar die motie steunde geen enkele partij.

De plannen voor het verbod werden al eind november van vorig jaar gepresenteerd door wethouder Sofyan Mbarki (Aanpak Binnenstad). De gemeente kwam met een pakket aan maatregelen om het grote aantal toeristen in het oude centrum te begrenzen. Waaronder de onlangs gestarte 'Stay away!'-campagne om Britse toeristen te weren en het vervroegen van sluitingstijden voor horeca en prostitutieramen.

Aangegeven door gemeenteraad

Raadsleden vroegen eerder al om een blowverbod. Dat gebeurde tijdens het debat in de gemeenteraad over of buitenlandse toeristen geweerd mogen worden in de coffeeshops, het zogenoemde i-criterium. Burgemeester Femke Halsema antwoordde toen dat de raadsleden daar geen 'overspannen verwachtingen' van moesten hebben, maar het plan kwam er een paar maanden later wel.

Eind november kwamen de plannen van de gemeente naar buiten. In het deel van de binnenstad waar nu geen alcohol op straat gedronken mag worden, mag straks ook niet meer op straat worden geblowd. Volgens de gemeente hebben de binnenstadbewoners 'structureel en buitensporig veel last van de drukte en overlast door massatoerisme en middelenmisbruik in de openbare ruimte'. Vooral 's nachts zou het grimmig kunnen worden, wat ten koste gaat van de nachtrust van bewoners, de leefbaarheid en veiligheid.

Handhaven

Om de nieuwe maatregel te handhaven, heeft de gemeente het blowverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. Daardoor kunnen zowel agenten als handhavers eventuele boetes uitschrijven. Wel is in de handhavingslijn afgesproken dat er zoveel mogelijk wordt aangesproken als mensen toch op straat blowen. Blijven ze doorblowen dan wordt er eerst nog gewaarschuwd en daarna wordt pas een boete uitgeschreven.