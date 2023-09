Feest om daklozen te steunen: "Het is een fucking hard leven op straat"

Het feest werd vrijdagmiddag in de hoftuin van de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht gehouden en is bedoeld voor iedereen die geen vaste verblijfplaats heeft. Naast een knipbeurt of het lakken van nagels, konden dak- en thuislozen een gratis medisch consult krijgen bij Dokters van de Wereld of gewoon een kopje koffie drinken.

'Kijk me aan'

Dit jaar luidt het thema 'Kijk me aan', want veel dak- en thuislozen worden dagelijks genegeerd door mensen op straat. "We zien in ons leven heel veel, maar we kijken heel weinig echt", vertelt Eric Corton die de presentatie van het feest verzorgt. "Ik voel me hier thuis", aldus één van de bezoekers, "ik heb het gevoel dat ik niet vergeten word."

"Het is een fucking hard leven op straat. Om iedere dag je kostje bij elkaar te rommelen is heel erg moeilijk. Hier krijgen ze alle aandacht", aldus Corton.