Nieuwe wet moet zorgen dat weeskinderen tot 28 niet meer dakloos worden

Wanneer kinderen hun ouders verliezen, mogen zij niet meer uit het huurhuis van hun ouders gezet worden. De VVD, ChristenUnie, GroenLinks en BBB willen dat regelen in een initiatiefwet. De wet moet weeskinderen tot hun 28e het recht geven om in hun ouderlijk huurhuis te wonen.

In onderstaande reportage uit november 2020 vertelde Semra tegen AT5 wat voor een impact dit op haar had:

AT5 sprak drie jaar geleden met de toen 24-jarige Semra Mesfum. Na het plotseling overlijden van haar vader dreigde zij uit haar ouderlijk huurhuis gezet te worden, omdat zij volgens de woningcorporatie geen recht had om in de woning te blijven.

In Nederland worden elk jaar in de leeftijd van 16 tot en met 30 gemiddeld 205 jongeren wees. Van hen wonen er bij het overlijden van zijn of haar ouders gemiddeld 82 in een corporatiewoning. De indieners zeggen dat dit een kleine groep lijkt, 'maar de pijn en angst is voor ieder van hen niet te overzien als het weeskind dakloos dreigt te worden'.

De wet ziet op sociale huurwoningen. Het is op dit moment al mogelijk voor woningcoöperaties om het contract van overleden huurders te verlengen, zodat de kinderen er langer kunnen blijven woning. Maar dat is nu geen verplichting.

Bijna twee maanden later oordeelde de rechter dat Semra toch in de huurwoning van haar vader mocht blijven wonen. Zij gaf aan dat zij na die uitspraak rust had en eindelijk tijd had voor rouwen.

Gedragscode en vertrouwen

Tot 2021 konden meerderjarige kinderen na het overlijden van hun ouders binnen twee maanden uit de ouderlijke huurwoning worden gezet. Het kabinet vond dit een onwenselijke situatie en zorgde met een nieuwe regeling dat weeskinderen langer de tijd krijgen voor rouwverwerking en de garantie dat ze ook daarna niet meer op straat komen te staan.

Sindsdien is er een gedragscode voor woningcoöperaties opgesteld, waarin op grond van vertrouwen is afgesproken dat corporaties in situaties waar ouders overlijden goed gedrag vertonen. Volgens de indieners van de initiatiefwet blijkt dat 'een gedragscode onvoldoende vertrouwen biedt en de problematiek niet oplost'.

Daarom willen zij dat wettelijk vastgelegd wordt dat weeskinderen tot hun 28ste het recht hebben op het voortzetten van het huurcontract. "Het blijven wonen in het ouderlijk huis is van cruciaal belang voor het toewerken naar een gezonde volwassen toekomst na de opgelopen traumatische ervaringen", benadrukken de indieners.