'Kinderen na overlijden ouders niet meer uit huis gezet'

Dat meldt RTL Nieuws. Om dit mogelijk te maken legt demissionair minister Kasjsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in de wet vast dat de kinderen langer in de huurwoning mogen blijven wonen, ook als de verhuurder daar niet mee instemt.

Kinderen hebben als medebewoners nu geen rechten en kunnen na twee manden uit huis worden gezet. Het is niet mogelijk om zomaar het huurcontract van hun ouders over te nemen. Het gaat volgens RTL Nieuws om jaarlijks enkele tientallen gevallen.

Semra uit Nieuw-West zat vorig jaar in zo'n situatie. Ze verloor toen niet alleen haar vader, maar dreigde ook de huurwoning te verliezen. Uiteindelijk kreeg ze van de rechter gelijk, waarna ze toch in de woning van wooncorporatie Eigen Haard mocht blijven. Zo loopt het echter niet voor iedereen af.

Gedragscode

Terwijl de wettelijke regeling in voorbereiding is, heeft Ollongren inmiddels een gedragscode afgesproken met onder meer de koepel van woningcorporatie Aedes en organisaties van particuliere verhuurders. Zij zouden nu al maatwerk beloven om te voorkomen dat de kinderen zonder woning komen te zitten.

De bedoeling is dat kinderen eerst een tijdelijk contract van maximaal twee jaar krijgen voor de ouderlijke woning. Daarna kijkt de verhuurder of de ouderlijke woning passend is voor de kinderen en verlaagt zo nodig de huur. Als de woning niet passend is, moet de verhuurder voor vervangende woonruimte zorgen.