Explosie bij een woning in Noord

Bij een explosie aan het Vijgepeerpad in Noord is vanavond een woning beschadigd geraakt. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet voor onderzoek.

Bewoners van het Vijgepeerpad hoorden rond 21.15 uur een harde knal. Volgens de politie heeft er geen brand gewoed en zijn er geen slachtoffers. Wel zou er schade zijn aan de woning. De Teamleider Explosieven Veiligheid is opgeroepen voor nader onderzoek.

Hoe de explosie is gebeurd en wat voor middel hierbij is ingezet, wordt nog onderzocht. Ook zoekt de politie nog naar een verdachte. "Mochten mensen iets hebben gezien of gehoord voor, tijdens of na de knal, dan horen we dit graag", aldus een woordvoerder van de politie.