Metro stilgezet op station Bijlmer Arena na vermoedelijke bekogeling

Een metrostel is vanavond waarschijnlijk bekogeld tussen station Strandvliet en Station Bijlmer Arena in Zuidoost. De politie doet onderzoek.

Op een foto die een van de reizigers aan AT5 stuurt is te zien dat het raam gebarsten is. "Het lijkt alsof het raam van dubbel glas is, voor zover ik weet is er niks door het glas heen gegaan", laat hij weten. "Wel kraakt het. Ook wanneer de metro stil staat."

Een woordvoerder van het GVB zegt dat de politie nu uitzoekt wat er precies gebeurd is. Of het daadwerkelijk om een bekogeling met bijvoorbeeld een steen gaat kan ze daardoor niet zeggen.

Andere metro's van lijn 50 hebben inmiddels toestemming gekregen om om de stilstaande metro heen te rijden.