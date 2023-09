Wielrenner rijdt Amstel in nadat ander van hond schrikt: "Helaas moet ik aangifte doen"

Twee wielrenners hebben de eigenaar van een hond voor de rechter gesleept nadat een van hen, door een schrikreactie van de ander, in de Amstel belandde. De twee wilden dat de eigenaar of zijn verzekering voor de financiële schade zou opdraaien, zo blijkt uit een vonnis van de kantonrechter.

Het ongeval vond op 30 januari 2022 plaats. De twee wielrenners, beide advocaten en kantoorgenoten, fietsen achter elkaar op de Amsteldijk. De eigenaar van de hond liep met zijn verloofde en hun aangelijnde hond aan de andere kant van de weg in tegenovergestelde richting. Een van de wielrenners schrok van die hond, week uit en remde abrupt. De ander remde niet op tijd genoeg, botste tegen hem op en kwam met racefiets en al in de Amstel terecht.

Quote "Zijn wiel is volledig krom, zijn voorvork ook, stuur en remmen verbogen, zijn bril ligt nog in de Amstel en zijn telefoon heeft zwemmen niet overleefd" Wielrenner

Daarna wisselden beide partijen contactgegevens uit. Een van de advocaten stuurde later op de dag het volgende bericht: "Zou jij je verzekeringsgegevens willen doorsturen, zodat wij overleg kunnen hebben hoe dit aan te vliegen want zijn wiel is volledig krom, zijn voorvork ook, stuur en remmen verbogen, zijn bril ligt nog in de Amstel en zijn telefoon heeft zwemmen niet overleefd. Bij mij is mijn derailleur afgebroken en het carbon behoorlijk beschadigd en moet er een specialist echt naar gaan kijken (en fiets uit elkaar)." De hondeneigenaar antwoordde dat hij eerst zelf zou overleggen met zijn verzekering. "Je schrikt van mijn hond die strak aangelijnd is en je vriend rijdt achterop jou. Dus zou ook maar eerst bij je eigen verzekering na vragen! Laat je weten morgen." Op 2 maart stuurde de advocaat een nieuw bericht: "Helaas laat je ons geen andere keuze dan het doen van aangifte bij de politie alsmede het versturen van een formele aansprakelijkheidstelling." Hij zei nog wel de hoop te hebben dat ze er 'op een schappelijke wijze' uit zouden komen.

Quote "Je schrik van mijn hond die strak aangelijnd is en je vriend rijdt achterop jou" Eigenaar hond

Volgens beide advocaten was er zo'n 5200 euro schade. Ze wilde de eigenaar van de hond via de kantonrechter hiervoor aansprakelijk stellen. Hij zou zijn hond namelijk niet kort genoeg hebben aangelijnd, waardoor de hond te dicht bij het voorwiel kwam. De kantonrechter oordeelde deze week echter dat de ene wielrenner juist geheel verantwoordelijk is voor de schade die de andere wielrenner had. Verder was de vordering volgens de kantonrechter überhaupt veel te hoog: de advocaat had van de economische dagwaarde op de dag van het ongeval moeten uitgaan en niet van de kosten van een geheel nieuw frame.

Quote "Het is niet goed te volgen waarom eiser 2 en eiser 1, zelf advocaten, zijn overgegaan tot het instellen en voortzetten van hun rechtsvorderingen" Kantonrechter

Ook is de kantonrechter kritisch op de 'beperkte bewijsmogelijkheden' die de twee wielrenners, in het vonnis omschreven als 'eiser 1' en 'eiser 2', hadden. De wielrenner die in het water belandde had de hond namelijk helemaal niet gezien en kon daardoor niet over de bewegingen van de hond verklaren. Er was naast de hondeneigenaar en de verloofde wel een getuige, maar die verklaarde juist dat ze het niet terecht vond dat er na het ongeval werd gesproken over de schuld van de hond. "Hoewel de vorderingen van eiser 2 en eiser 1 al om een andere reden stranden, en die vorderingen verder voor een deel waren gebaseerd op een onjuist uitgangspunt en ook onvoldoende waren onderbouwd, is ook om deze reden niet goed te volgen waarom eiser 2 en eiser 1, zelf advocaten, ten koste van gedaagde (en overigens ook de rechtspraak) zijn overgegaan tot het instellen en voortzetten van hun rechtsvorderingen", schrijft de kantonrechter in het vonnis. De wielrenners moeten de hondeneigenaar ook 660 euro aan proceskosten betalen.