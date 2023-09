Politie houdt twee nieuwe verdachten aan voor aanrijding en inbraak op Kinkerstraat

De politie heeft vanochtend twee nieuwe verdachten aangehouden voor de inbraak en een aanrijding op de Kinkerstraat van eind juli. Na een inbraak bij een tabakswinkel reden de vluchtende inbrekers een fietser aan, die daarna gereanimeerd moest worden. Vervolgens reden de inbrekers door. In totaal zijn er nu drie verdachten aangehouden in de zaak.

De twee nieuwe verdachten zijn mannen van 18 en 38 jaar oud. Op 20 juli kreeg de politie een melding binnen dat een fietser zwaargewond was na een aanrijding ter hoogte van de Kinkerbrug. De vluchtauto van de inbrekers werd een stuk verderop, in de Pieter Langendijkstraat, aangetroffen. Een 19-jarige man werd dezelfde nacht nog aangehouden door de politie en zit nog steeds vast. De 26-jarige fietser revalideert, na een tijd in het ziekenhuis te hebben gelegen, nu thuis.

Het tweetal dat vanochtend is aangehouden kwam in beeld bij de politie tijdens het onderzoek van de recherche. Het onderzoek naar de inbraak en de aanrijding is nog bezig en de politie sluit meerdere aanhoudingen in de zaak nog niet uit.

Geschrokken buurt

Bewoners van de Kinkerbuurt waren de volgende ochtend flink geschrokken van het heftige incident. "Het is echt vreselijk. Het kan ook jouw kind wezen of die van je buurvrouw", vertelde een vrouw die wakker was geworden van de politiehelikopter die naar de verdachten zocht. "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je huis verlaat en dat je zoiets overkomt", aldus een andere buurtbewoonster.