Tijdelijke opvanglocatie voor 300 asielzoekers in leegstaand kantoorpand in Zuidoost

De gemeente maakt een leegstaand kantoorpand aan de Luttenbergweg in Zuidoost gereed voor de opvang van 300 asielzoekers. Zij zullen voor maximaal vier weken in deze zogeheten voorportaallocatie verblijven. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is de druk momenteel groot. "De gemeente Amsterdam is bereid verantwoordelijkheid te nemen als de nood hoog is, omdat crisisnoodopvang verre van ideaal is", aldus wethouder Rutger Groot Wassink.

"Naar verwachting zal de inhuizing al in de komende dagen gebeuren. Hierover is nauw contact met het stadsdeelbestuur van Zuidoost, met het oog op de draagkracht in de directe omgeving", aldus Groot Wassink. Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Eric van der Burg de gemeente Amsterdam verzocht een tijdelijk voorportaallocatie te openen, vanwege drukte bij de aanmeldcentra in Ter Apel en Assen. Een voorportaallocatie dient als onderdakplek voor asielzoekers die het identificatie- en registratieproces nog niet hebben doorlopen. Veiligheid De komende vier weken zal er 'regelmatig afstemming zijn' met stadsdeel Zuidoost, om de opvang op een veilige manier en zonder incidenten te laten verlopen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is op de locatie aanwezig en neemt naast het beheer en veiligheid, de begeleiding van de mensen als verantwoordelijkheid. "Ook wordt de omgeving geïnformeerd over de tijdelijke opvanglocatie. Het COA stelt een telefoonnummer beschikbaar dat 24/7 bereikbaar is."

Quote "Er zijn gemeenten die nu niet of nauwelijks bijdragen aan de opvang van vluchtelingen" Rutger Groot Wassink, wethouder Opvang

De gemeente laat weten 'het belangrijk te vinden om een bijdrage te leveren aan de menswaardige opvang van vluchtelingen'. "Er zijn gemeenten die nu niet of nauwelijks bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Dat is een onhoudbare situatie. Het besluit om de komende weken opnieuw tijdelijke noodopvangplekken te realiseren moet dan ook gepaard gaan met een zeer dringende oproep aan zowel de Tweede Kamer als aan al die gemeenten in Nederland die weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen."