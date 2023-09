Gemeente stelt cameratoezicht in op 's-Gravendijkdreef na brand en explosie

De gemeente laat een bewakingscamera plaatsen op de 's Gravendijkdreef in Zuidoost. Vanmorgen werd daar brand gesticht, nadat er twee dagen eerder een explosie plaatsvond.

De camera wordt vanavond geplaatst, zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema.

Vanochtend werd er meteen een verdachte aangehouden door omstanders. "De dader gooide een brandbom naar binnen en was van plan om weer een 2e te gooien, maar die was op straat gevallen", liet een getuige aan AT5 weten.

Volgens Het Parool gaat het waarschijnlijk om een conflict tussen twee drillrapgroepen. De brand is door de brandweer geblust. De politie is een onderzoek gestart.

De gemeente liet eerder deze maand ook een bewakingscamera plaatsen in de Charlotte Brontestraat in Venserpolde, nadat er daar drie explosies hadden plaatsgevonden in een week.