Bewoners van complex op IJburg vol lekkages boos op De Alliantie: "Oneindige stress en zorgen"

Bewoners van een flat van woningcorporatie De Alliantie op IJburg vechten al sinds januari met de verhuurder. Hoewel het een nieuwbouwflat is, zijn er volgens bewoners al minimaal drie lekkages geweest in het pand waarvan nog niet alle problemen verholpen zijn. Bewoners klagen over de situatie in hun woningen en op de galerijen, waar schimmel zit en de rioolvliegjes rondfladderen.

Verschillende bewoners doen hun verhaal aan AT5. De gemene deler: ze hebben geen vertrouwen meer in De Alliantie. Ondanks dat ze al maandenlang problemen ervaren, lijkt een oplossing nog niet dichtbij. "Pas als je woning niet meer veilig is en je jouw kinderen geen gezonde en veilige woning kunt bieden, dan realiseer je dat dat op de eerste plek staat in je leven", aldus bewoonster Rianne.

Gezondheid kinderen

Zij zit namelijk al anderhalve maand in een huis op een vakantiepark in Nederhorst den Berg. Een alternatieve woning, die De Alliantie heeft aangeboden, was geen optie voor Rianne en haar gezin. Dus heeft ze zelf iets geregeld, want de situatie in haar woning op IJburg was onhoudbaar. "Het doet gewoon heel veel met je leven", vertelt ze geëmotioneerd. "Het is heel slecht geweest voor mijn gezondheid. Ik zit inmiddels in de ziektewet door de oneindige stress en de zorgen om de gezondheid van je kinderen."

Ook andere bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid en die van hun kinderen. Een vader van een jonge tweeling vertelt dat zijn kinderen maandenlang luchtwegklachten hebben gehad, met name in de wintermaanden. Op de muren in verschillende woningen zijn vochtplekken te zien en op beeldmateriaal dat bewoners zelf maakten is de schimmel dat uit de muur groeit goed te zien.

Schimmel

Ook de woning van Rianne bleek vol met schimmel te zitten, meer nog dan ze dacht. Toen ook de kasten van de muur waren geschoven bleken deze bedekt met zwarte schimmel. In overleg met De Alliantie wordt de woning nu gedroogd en er wordt geprobeerd de situatie te verbeteren, maar dat duurt nu al anderhalve maand en duidelijkheid over hoe lang het proces nog in beslag neemt, ontbreekt.

"Het liefst zou ik een andere woning ergens vinden, maar dat is in Amsterdam nogal moeilijk", geeft zij aan. "Dus dan zou het fijn dat het nu eens heel grondig aangepakt wordt en dat er doorgepakt wordt. Dat ik weet waar ik aan toe ben en dat ik weet dat het echt goed gereinigd wordt en dat de lekkages ook verholpen worden."