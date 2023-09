Tijdelijke asielopvang Zuidoost nu al vol: "We hopen op meer locaties elders in het land"

De zogeheten voorportaallocatie voor asielzoekers die naar het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten zit nu al vol. In het pand aan de Luttenbergweg in Zuidoost is plek voor driehonderd mannen.

Deze week werd de nieuwe locatie aangekondigd. Al snel waren er tweehonderd plekken bezet, in de dagen erna kwamen er twee nieuwe bussen met elk vijftig asielzoekers. Ze blijven naar verwachting elk ongeveer een week, daarna komen er weer andere asielzoekers op hun plek bij.

Een woordvoerder van het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) zegt niet geschrokken te zijn dat het pand al vol zit. "Het is volgens plan. Het is het gevolg van een capaciteitsprobleem. Over Amsterdam zijn we zeer tevreden, de samenwerking gaat buitengewoon goed, maar we blijven hopen op meer locaties elders in het land."

Om te voorkomen dat asielzoekers buiten overnachten, werd eerder al een opvanglocatie in Assen verbouwd tot 'wachtkamer'. Nadat Assen geen capaciteit meer had, vroeg staatssecretaris Eric van der Burg aan Amsterdam om ook zo'n locatie te openen.

De locatie blijft waarschijnlijk ongeveer een maand.

AT5 kreeg eerder deze week een rondleiding: