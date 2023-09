De tijdelijke asielopvang in Zuidoost is 'een soort wachtkamer-idee'

Driehonderd bedden, doucheruimtes, een kantine en een plek voor recreatie. Binnen een paar dagen is de nieuwe opvanglocatie voor driehonderd asielzoekers, in een kantoorpand aan de Luttenbergweg in Zuidoost, klaargemaakt voor gebruik. Omdat de opvangcentra in Ter Apel en Assen vol zitten, is aan Amsterdam gevraagd om wat druk van de ketel te halen. "Het is een soort roulatiesysteem. Na een paar dagen gaan ze terug naar Ter Apel."

In de zomer van vorig jaar sliepen honderden asielzoekers in Ter Apel buiten, omdat de opvang waar mensen zich moeten registreren bomvol zat. Ook nu zit Ter Apel zit weer vol. Om een soortgelijke situatie als vorig jaar te voorkomen, werd eerder al een opvanglocatie in Assen omgetoverd tot 'wachtkamer'. Hier kunnen asielzoekers die zich in Ter Apel nog moeten registreren een paar dagen blijven, tot er ruimte en tijd is om ze officieel aan te melden. Nu ook Assen geen capaciteit meer heeft, is er door staatssecretaris Eric van der Burg gevraagd aan Amsterdam om ook zo'n locatie te openen.

"Daar hebben wij gehoor aan gegeven", zegt wethouder Opvang Vluchtelingen, Rutger Groot Wassink. Vrijdag werd de vraag door de staatssecretaris om een locatie te openen gesteld, een paar dagen later zijn de eerste tweehonderd asielzoekers ondergebracht in Zuidoost. "We hebben vorig jaar mensen gezien die op het gras moesten slapen. Dat vinden wij als Amsterdam echt onacceptabel."

Ronald Smallenburg, woordvoerder bij Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), laat een van de slaapzalen zien. Er staan stapelbedden met een plastic gordijn voor de privacy. "Het is keurig en netjes, niet super-de-luxe, maar prima voor de tijd dat ze hier zitten." Op de Luttenbergweg worden alleen mannen opgevangen. "Vrouwen en kinderen, maar ook mensen met een lhbtiq+achtergrond hebben andere voorzieningen nodig. Omdat dit tijdelijk is, kunnen we dat hier niet organiseren."

Meer plekken nodig

Of het alle drukte ontlast uit Ter Apel? "Nee", zegt Smallenburg meteen. "Dit helpt zeker, maar we hebben wel nog meer van dit soort plekken nodig in Nederland." Daar is Groot Wassink het mee eens. "Je wil eigenlijk niet dat mensen zo worden opgevangen. Het liefst heb je structurele locaties waar mensen langer kunnen blijven. Daar zijn we in Amsterdam ook constant naar op zoek." Hij hoopt daarom dat meer gemeenten opvang gaan aanbieden.

De aankomende vier weken is de locatie in Zuidoost in elk geval geopend.