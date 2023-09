Discriminerende FC Twente-fan maakt excuses bij Brobbey

De jongen werd direct na het incident aangehouden en kreeg een stadionverbod. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan Brian Brobbey, Ajax en FC Twente.

Kort na het incident maakte technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente in de spelersbus van Ajax al zijn excuses voor het incident. Van der Kraan noemt het voorval 'verschrikkelijk'. "Na een vorig incident bij de spelersbus is er alles aan gedaan om herhaling te voorkomen. Blijkbaar was dit nog niet voldoende."

Eerder dit jaar vond er eveneens een incident plaats na afloop van FC Twente-Ajax. Na de vorige wedstrijd werden er ook beledigingen geuit richting de spelers van Ajax, waarna Steven Berghuis een klap uitdeelde. Berghuis zou toen hebben geslagen na een racistische opmerking richting Brian Brobbey.