Meerdere agenten lichtgewond tijdens 'grimmige situatie' voorgaand aan Ajax - Marseille

Zeven agenten zijn gisteravond (licht)gewond geraakt toen het onrustig werd rond de Johan Cruijff Arena. Daar vond even later de wedstrijd Ajax - Marseille plaats. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Er was veel politie op de been, onder meer vanwege de slechte reputatie van de supporters van de Franse voetbalclub. Een groot deel van de Marseille-supporters verzamelde zich in de ochtend en middag op de Dam. Volgens de politie verliep dat 'beheersbaar en ordelijk'. Wel werden er zes aanhoudingen verricht voor het bezit van slag- en steekwapens en nog eens zes voor het overtreden van de algemene plaatselijke verordening.

Zwaar vuurwerk

Aan de zuidkant van de Arena wilde de mobiele eenheid een groep Ajax-supporters tegenhouden, omdat zij mogelijk richting Marseille-fans zouden gaan. Op beelden die gisteren gemaakt werden is te zien dat ME'ers daarna bekogeld werden met stoelen. De politie laat vandaag weten dat er daar ook met zwaar vuurwerk is gegooid.

Aan de noordzijde greep de ME ook in. "Tijdens deze korte grimmige fase lopen meerdere collega’s verwondingen op, zoals brandwonden en gehoorschade", schrijft de politie. "Een andere politieman wordt in het gezicht geslagen." ME'ers met politiehonden hielden Ajax-supporters daarna op afstand.