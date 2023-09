Met de 600e cantatedienst behaalt de Westerkerk een bijzondere mijlpaal

De eerste cantatedienst werd op 15 juni 1952 gehouden in de Westerkerk. Sindsdien vinden er bijna maandelijks diensten plaats in de Westerkerk. In een cantatedienst wordt een kort zangstuk voor één of meerdere zangeres, onder begeleiding van verschillende instrumenten, ten gehore gebracht.

Morgenochtend wordt er, geheel volgens de traditie, een cantate van Bach getiteld “Ich glaube, lieber Herr” (BWV 109)", uitgevoerd. Predikant van de Westerkerk, Herman Koetsveld, kijkt er naar uit: "Ik denk dat er vooral veel vreugde en ontroering zal zijn bij het prachtige wat we gaan horen."

Vrij toegankelijk

Dirigent Van Elburg is vandaag druk bezig met de voorbereidingen. Hij vindt het belangrijk om de vrij toegankelijke traditie van de cantatedienst te koesteren. "Vaak worden dit soort stukken alleen uitgevoerd in Het Concertgebouw en moeten mensen er veel geld voor neerleggen. Maar hier is het voor mensen die niet zoveel geld hebben ook mogelijk om de cantate te horen."

De de 600e cantatedienst begint zondag om 10.30 uur in de Westerkerk en is gratis bij te wonen. Wel wordt een vrijwillige bijdrage om de diensten in de toekomst voor te zetten op prijs gesteld. De dienst kan ook live via YouTube worden gevolgd en is later terug te kijken via Kerkdienstgemist.