Schiphol ontvangt natuurvergunning en mag weer stikstof uitstoten

Om voor de vergunning in aanmerking te komen, heeft de luchthaven de afgelopen jaren de stikstofrechten van boeren uit de omgeving opgekocht. Met deze rechten vergrootte Schiphol de 'stikstofruimte', oftewel de maximale hoeveelheid stikstof die een bedrijf mag uitstoten en komt er een einde aan gedoogconstructie.

Tot vandaag voldeed Schiphol immers niet aan de stikstofregels en stootte een illegale hoeveelheid stikstof uit, maar dit werd gedoogd door het kabinet. Schiphol noemt het 'een belangrijk moment'. 'Het laat zien dat Schiphol voldoet aan alle eisen die de wet natuurbescherming stelt. Dat geeft ons en onze omgeving zekerheid', zo schrijft de luchthaven.

Volgens minister Van der Wal staat het verlenen van de natuurvergunning 'los van politieke afwegingen of politieke besluitvorming.' "Bovendien vind ik het belangrijk dat Schiphol voldoet aan wet- en regelgeving, in dit geval de Wet natuurbescherming", aldus van der Wal in haar Kamerbrief.

Geluidshinder

Met de vergunning zijn er tijdelijk 500.000 starts en landingen mogelijk, maar het kabinet kondigde aan dat Schiphol volgend jaar moet krimpen naar 440.000 vluchten. Dit om omwonenden van de luchthaven, die veel last hebben van de lawaaiige vliegtuigen, tegemoet te komen. Inmiddels heeft het kabinet de geplande krimp verminderd naar 452.500 vluchten per jaar.

Vliegmaatschappijen hebben zich eerder dit jaar, in een kort geding tegen de Staat, verzet tegen de kabinetsplannen. Ze vinden de plannen 'roekeloos' en zien andere oplossingen om de overlast te verminderen, zoals stillere vliegtuigen. Schiphol zelf vindt dat geluids- en uitstootgrenzen meer zin hebben dan een maximumaantal vluchten per jaar.

De rechter gaf de vliegmaatschappijen eerder dit jaar ongelijk en besloot dat de krimpplannen van het kabinet mogen doorgaan.