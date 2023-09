Omgeving Arena veiligheidsrisicogebied tijdens inhaalduel Ajax - Feyenoord

De omgeving van de Johan Cruijff Arena wordt vanaf 12.00 uur een veiligheidsrisicogebied, dat laat de veiligheidsdriehoek zojuist weten. Dat betekent dat de politie vanmiddag in dat gebied preventief mag fouilleren en controleren op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk of wapens.

Volgens de driehoek zijn er aanwijzingen dat groepen supporters zich bij de Arena willen verzamelen, terwijl daar geen publiek aanwezig mag zijn. Rondom het stadion staan de eerste ME-busjes al sinds het einde van de ochtend opgesteld.

In de Arena wordt vanmiddag om 14.00 uur het restant van de wedstrijd van Ajax tegen Feyenoord gespeeld. De wedstrijd werd zondag gestaakt nadat er vanuit de F-Side, de harde kern van de club, vuurwerk op het veld werd gegooid. Daarna waren er ongeregeldheden buiten het stadion.

Gisteren riepen leden van de F-Side op om vanmiddag om 13.00 uur naar de Johan Cruijff ArenA te komen. De eerste stap is zondag gezet, schrijft de harde kern in een post op Facebook. Daarmee doelen ze op het vertrek van technisch directeur Sven Mislintat, dat ze als resultaat zien van hun eigen prostestacties. Zondagavond werd bekend dat Mislintat door Ajax is ontslagen.

Maar Mislintat blijkt niet de enige te zijn die op het lijstje van de F-Side staat. De groep eist ook het vertrek van RvC-leden, die verantwoordelijk worden gezien voor het aanstellen van Mislintat en het feit dat de nieuwe directeur, Alex Kroes, pas in maart aan zijn nieuwe functie kan beginnen.