Verrassende samenwerking tussen Van Gogh Museum en Pokémon voor 50-jarig jubileum

Een zelfportret van Pikachu, de Zonnebloemen met daarin een verstopte Sunflora en Snorlax en Munchlax relaxen in De Slaapkamer, allemaal in de stijl van de Nederlandse schilder. Vanaf vandaag zijn de schattige animatiefiguren, geschilderd door Japanse kunstenaars, te zien in het Van Gogh Museum.

Japanse kunstwerken hebben een grote invloed gehad op het werk van de schilder. In een brief aan zijn broer Theo in september 1888 schreef hij over deze inspiratiebron: ''En je kunt volgens mij de Japanse kunst niet bestuderen zonder veel vrolijker en gelukkiger te worden en het doet ons terugkeren naar de natuur, ondanks onze opvoeding en ons werk in een wereld vol conventies.''

Tijdens de samenwerking zijn er niet alleen schilderijen te zien. Kinderen kunnen ook kennismaken met het werk van Van Gogh tijdens allerlei Pokémon gerelateerde activiteiten. Zo is er een Pokémon Adventure speurtocht en krijgen ze de kans om zelf Pikachu te tekenen. Ook krijgen de kinderen les over de relatie tussen Van Gogh en Japanse kunstenaars en hoe ze elkaar inspireerden.

De samenwerking tussen het Van Gogh Museum en Pokémon zal duren tot en met 7 januari.