Gemeente Waalwijk neemt extra veiligheidsmaatregelen voor wedstrijd RKC-Ajax

Voorafgaand aan iedere wedstrijd maakt de gemeente een inschatting welke inzet er nodig is. "Door de gebeurtenissen in Amsterdam is het contact met onze partners opgeschaald en nemen we maatregelen die we nodig achten om de veiligheid en openbare orde te bewaken", zo valt in een reactie te lezen.

Ajax trapt zaterdag af tegen de Brabantse club. Ajax staat nu dertiende in de Eredivisie en RKC een plek daarboven. Winst is belangrijk voor de Amsterdammers, want Ajax beleeft met een totaal van vijf punten uit vijf wedstrijden een van de slechtste competitiestarts ooit. Alleen in het seizoen 1964-1965 ging het nóg slechter met de Amsterdammers dan nu.