'Drie docenten Conservatorium weg na seksueel grensoverschrijdend gedrag'

Het Conservatorium heeft vorig jaar twee docenten weggestuurd vanwege meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Over een derde docent, die net gepensioneerd was, kwamen ook meldingen binnen. Hij mag de muziekschool niet meer betreden en ook zijn buitenschoolse activiteiten zijn hem ontzegd.

Het grensoverschrijdende gedrag van de derde docent gaat over seksueel getinte Whatsapp- en Facebookberichten die hij naar ten minste drie studentes heeft gestuurd over de duur van vier jaar. In een van de gevallen stuurde de docent berichten naar een minderjarige student die op dat moment lessen volgde op een door hem georganiseerd zomerkamp voor jonge musici.

Volgens de oud-studenten heerste er op het Conservatorium een 'informele drankcultuur' waar studenten en docenten na lessen en voorspeelavonden samen het café indoken. "Onder invloed van de nodige alcohol werd daar dan op zowel verbale als fysieke wijze toenadering gezocht door docenten", schrijft de Pointer redactie. Daarnaast werden er seksistische grappen gemaakt en vertelden studentes dat zij ongewenst werden aangeraakt. Ook werd er door docenten, tegen de schoolregels in, thuis lesgegeven. Een oud-studente vertelde hoe ze na zo'n avond bij een docent bleef slapen, omdat ze te dronken was om nog naar huis te fietsen.

Eerdere meldingen

Over het gedrag van twee van de drie oud-docenten werd eerder door oud-studenten al een melding gedaan bij het Conservatorium. Toen de oud-leerlingen vorig jaar opnieuw aan de bel trokken werd er actie ondernomen door de nieuwe directie. Conservatoriumdirecteur Okke Westdorp noemt de gebeurtenissen 'hartstikke zuur' in een reactie aan Pointer. "Wat mensen hebben meegemaakt, is heel pijnlijk en naar. Het is heel wrang dat wanneer iemand de moed heeft om een signaal af te geven en melding te doen, dat het dan ergens blijft steken."

De muziekschool heeft naar eigen protocollen de bestaande protocollen en structuren tegen dit soort gedrag verder verstevigd en is op het moment in gesprek met docenten en andere medewerkers over de schoolcultuur. Daarnaast onderzoekt een extern bureau hoe de sociale veiligheid op het Conservatorium wordt ervaren.