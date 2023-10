Begrip voor aanpassing maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur: "Het is een stuk veiliger"

Met de start van de plaatsing van de 4400 nieuwe borden, nu nog wel met een sticker er overheen, komt de nieuwe maximumsnelheid elke dag dichter bij. In de stad klinkt vandaag vooral begrip over de snelheidsverlaging. "Ik denk dat mensen daardoor alerter zijn."

Vanaf 8 december wordt de snelheid op zo'n 80 procent van de straten in de stad verlaagt van 50 naar 30 kilometer per uur. Het belangrijkste punt van de gemeente? Het maakt het verkeer een stuk veiliger. "De nieuwe snelheid is een stuk beter", aldus een vrouw op straat. "Op bijvoorbeeld de Rozengracht is het nu echt een horror om te fietsen."

Naar verwachting van de gemeente moet het aantal ongelukken door de aanpassing met 20 tot 30 procent worden verminderd. De remweg is namelijk een stuk korter bij een snelheid van 30 kilometer per uur. "Mensen zijn daardoor alerter denk ik. De auto's komen niet opeens voorbij geracet", reageert een jongen op de aanpassing.

Handhaven

Een vrouw op de fiets is positief over de snelheidsvermindering, maar ook kritisch. "Het is zeker veiliger, maar mensen moeten zich er wel aan gaan houden." De gemeente wil de nieuwe snelheid gaan handhaven met (flex)flitspalen en radarauto's, maar ook met 30 smileypalen en een spaarpaal op de Meeuwenlaan.

Maar niet iedereen kijkt uit naar 8 december. "Ik denk dat het verkeer een stuk minder vloeiend er door gaat worden." De gemeente beargumenteert juist dat de doorstroom er op vooruit moet gaan door de aanpassing.