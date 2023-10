Nieuw leeuwenverblijf in Artis geopend: "Vooral meer slaapplekken voor de luie beesten"

De drie leeuwen van Artis zijn vandaag officieel ingetrokken in hun nieuwe verblijf. De nieuwe plek is tien keer groter dan het oude Kerbertterras, waar de leeuwen de afgelopen eeuw verbleven. Nu hebben de leeuwen meer om te ontdekken en ze hebben ook meer keuze in slaapplekken. "Leeuwen zijn luie beesten."

Dat de leeuwen niet meteen zichtbaar zijn is een idee van architect Thijs de Zeeuw. Hij wil dat de bezoekers ook een beetje kunnen schrikken van het beest. De Zeeuw: "Als die bijvoorbeeld ineens naast je staat achter het glas. Dat je je dan realiseert dat de leeuw een enorm roofdier is, en wij eigenlijk gewoon een prooi."

Het duurt even voordat de leeuwen naar buiten komen, maar naar een paar minuten durven ze het aan. Vanaf vandaag kunnen ze hun nieuwe buitenverblijf helemaal ontdekken. "Het is heel fijn om te zien dat ze het verblijf goed gebruiken", zegt de directeur Rembrandt Sutorius. "De mensen moeten even zoeken voordat ze de leeuwen zien, maar ook zij beleven er plezier aan."

En zo zijn er wel meer dingen goed doordacht in het verblijf. "Leeuwen zijn luie beesten. We hebben ze vooral veel slaapplekken gegeven." De Zeeuw wijst achter zich. "Deze rots ligt 's ochtends in de schaduw en deze andere rots 's middags." Ook zijn sommige stenen verwarmd. "Dat is ook een trucje", deelt de architect met ons. "Deze vooraan is bijvoorbeeld verwarmd, maar daar kan het publiek de leeuw ook het beste zien."

Geldnood

Voor de directeur voelt deze dag ook gelijk als een afsluiting van een lastige periode. Tijdens corona verkeerde Artis in geldnood, doordat het park dicht moest. Wat daarop volgde was de pijnlijke beslissing om de leeuwen weg te doen. "We wilden ze niet langer op het Kerbertterras houden, dat te klein was", vertelt Sutorius.

"We zouden ze volgens de berekening namelijk pas een nieuw verblijf kunnen geven over tien jaar, terwijl we graag vooruit lopen als het gaat om dierenwelzijn." Door twee gulle donaties konden de leeuwen uiteindelijk toch in Amsterdam blijven.

Op de vraag of het nieuwe verblijf - ondanks dat het groter is dan het oude verblijf - niet als nog te klein is, antwoord de directeur. "Nee, want het gaat er ook om wat je de dieren biedt en hoe ze het verblijf gebruiken."

Aquarium

Vorige week kreeg Artis ook nog goed nieuws. Het Rijk steunt de dierentuin met tien miljoen euro om het aquarium te restaureren. Het 140 jaar oude monumentale pand moest grondig gerestaureerd worden, doordat het zoute water van de vissenverblijven uit de aquaria begon te lekken. Nu kan Artis dus door met de verbouwing.

Nog een monument in Artis is het oude leeuwenverblijf. Wat er met het Kerbertterras gaat gebeuren, daar wil Artis nog niets over kwijt.