Ajax speelt restant tegen RKC Waalwijk op 6 december uit

Het restant van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax wordt op woensdag 6 december uitgespeeld. Omdat de wedstrijd niet door wangedrag van toeschouwers werd stilgelegd, is er dit keer gewoon publiek welkom.

De wedstrijd werd zaterdag gestaakt nadat RKC-keeper Etienne Vaessen na een botsing met Ajax-spits Brian Brobbey bewusteloos raakte. Omdat in eerste instantie onduidelijk was wat de keeper mankeerde, werd hij uit voorzorg gereanimeerd. Hij kwam later weer bij.