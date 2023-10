Meer woningen verkocht in de stad, ruim zestig procent nog altijd boven de vraagprijs

Het laatste kwartaal zijn er in Amsterdam tweeduizend woningen verkocht. Dat is een stijging, ten opzichte van het vorige kwartaal (4,5 procent), maar ook vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar (12,2 procent). Wel daalde het aantal woningen dat te koop werd gezet licht. Dat blijkt uit cijfers van Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA).

Het aantal verkopen komt daarmee uit op het niveau van vier jaar geleden, toen in het derde kwartaal 2071 woningen werden verkocht. Veruit de meest verkochte woningen waren appartementen (88,9 procent). Huizen stonden gemiddeld 28 dagen te koop, wat ongeveer gelijk is aan hoe lang dat een kwartaal eerder, als ook een jaar eerder duurde.

Van het totaal aantal verkochte woningen werd 61,9 procent boven de vraagprijs verkocht. Het ging dan gemiddeld om 2,5 procent meer dan er werd gevraagd. Daarmee wordt er iets meer betaald dan het kwartaal ervoor, toen er gemiddeld 1,8 procent meer werd betaald. Al is dat een stuk minder dan een jaar geleden, toen er in het derde kwartaal gemiddeld 7,4 procent meer werd betaald.

Minder woningen te koop gezet

Hoewel het aantal verkochte woningen steeg, daalde het aantal woningen dat te koop werd gezet. In totaal gingen het laatste kwartaal 1584 woningen in de stad via MVA-makelaars in de verkoop, een daling van 8,8 procent ten opzichte van een kwartaal eerder en 1 procent minder dan het derde kwartaal in 2022. De vorig jaar ingezette stijging van het aantal te koop gezette woningen lijkt daarmee af te vlakken.

"Geen goede ontwikkeling", noemt MVA-voorzitter Jerry Wijnen die afvlakking. "We kunnen beleidsstukken blijven schrijven, maar wat we nodig hebben is woningen. Het maakt inmiddels niet meer uit wat je bouwt, aan alles is een schreeuwend tekort." Volgens hem zullen de private en publieke sector samen moeten zoeken naar oplossingen.

Minder woningen gebouwd

Vorige maand maakte bouwwethouder Reinier van Dantzig bekend dat er dit jaar in plaats van 7500 woningen hooguit 4500 nieuwe woningen in Amsterdam worden gebouwd. Vooral woningen in het middensegment blijven ver achter bij de ambities. De wethouder zegt dat de oplopende rente, stijgende bouwkosten en de inflatie daar de oorzaak van zijn, als ook de onzekerheid van nieuwe kabinetsplannen om de huren verder te reguleren.