Bouwwethouder 'ligt wakker' van te weinig gebouwde woningen: "Helemaal ruk"

"Een heel zure dag voor woningzoekenden", zo omschrijft wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) de vandaag gepresenteerde bouwcijfers. Ondanks vorig jaar genomen maatregelen, worden er dit jaar in plaats van 7500 woningen hooguit 4500 woningen in Amsterdam gebouwd. Vooral woningen in het middensegment blijven ver achter bij de ambities.

Volgens de wethouder wordt de bouw bemoeilijkt door de oplopende rente, stijgende bouwkosten en de inflatie: factoren waar de gemeente geen invloed op heeft. Daarbij blijft vooral de bouw van huizen in het middensegment ver achter, volgens de gemeente vanwege de onzekerheid over nieuwe kabinetsplannen om de huren voor die woningen aan banden te leggen.

"Dat is natuurlijk helemaal ruk", antwoordt Van Dantzig op de vraag wat hij tegen woningzoekenden in het middensegment wil zeggen. "Onzekerheid over die regulering zorgt ervoor dat er niet gebouwd wordt. Wat wijzelf hebben gedaan is dure woningen omzetten naar het middensegment om te zorgen dat het nog doorgaat. Corporaties hebben echt hun verantwoordelijkheid genomen hier." Hij roept het kabinet op om snel duidelijkheid te verschaffen over het wetsvoorstel.

Met een zogeheten 'doorbouwakkoord', een pakket aan crisismaatregelen, hoopt de wethouder de woningbouw toch op gang te houden. Zo denkt hij dat het herberekenen van de grondprijs voor projecten waarbij bestaande gebouwen worden omgebouwd tot woningen, zogeheten 'transformatieprojecten', wel eens gunstig kunnen uitpakken voor de ontwikkelende partij. Het kan namelijk leiden tot een lagere grondprijs.

Desondanks verwacht de gemeente dat ook volgend jaar het aantal te bouwen woningen zal tegenvallen. Op de langere termijn moet het beter worden. Van Dantzig: "Als het ergens in Nederland, redelijk, goed, beter gaat, dan zal dat in Amsterdam zijn. Maar het is natuurlijk wel een zure dag."

De VVD heeft naar aanleiding van de cijfers een spoeddebat aangevraagd.