Duizenden woningen minder gebouwd dan verwacht, grondprijzen mogelijk omlaag

Het aantal woningen dat dit jaar in aanbouw wordt genomen ligt stukken lager dan de doelstelling van de gemeente. Het zijn er tot nu toe 2355 en het worden er in heel 2023 waarschijnlijk niet meer dan 4500. Dat terwijl wethouder Reinier van Dantzig eerder de ambitie uitsprak van 7500 nieuwe woningen per jaar.

Van Dantzig spreekt vandaag in een brief aan de gemeenteraad van een 'forse tegenwind'. Dat er minder gebouwd wordt komt volgens hem door zorgen over de afzet, minder belangstelling van kopers en beleggers, dalende marktwaarden, hoge bouwkosten en problemen bij de financiering.

Quote "Ontwikkelaars doen een groter beroep op de gemeente" Reinier van Dantzig, wethouder Woningbouw

"De businesscase van de ontwikkelende partijen staat sterk onder druk, omdat de rente en de stichtingskosten stijgen en de opbrengsten dalen of gelimiteerd worden", schrijft Van Dantzig. "Ontwikkelaars doen een groter beroep op de gemeente tot uitstel van termijnen en tot herziening van afspraken. Projecten worden op die manier in de lucht gehouden en nog slechts in beperkte mate stopgezet." Ondernemersrisico Hij zegt dat er geen simpele en haalbare oplossing te verzinnen is. Volgens Van Dantzig zijn de marktomstandigheden voor de gemeente nauwelijks te beïnvloeden. De gemeente wil ook niet de gaten in de businesscases vullen. "Het gaat de financiële draagkracht van de gemeente te boven en het is ook niet de taak van de gemeente om het ondernemersrisico van de ontwikkelende partijen over te nemen." Van Dantzig denkt desondanks wel na over een aantal maatregelen om de grondprijzen te verlagen.

Mogelijke maatregelen die Van Dantzig noemt om aantal woningen te verhogen: Grondprijzen bij transformatieprojecten herijken tot vlak voor het moment van erfpachtwijziging, waardoor de prijzen afhankelijk van bestemming, locatie en ingangsdatum van overeenkomst vaak lager worden.

Alternatieve index voor overeengekomen grondprijzen, waarbij de overeengekomen grondprijs omlaag gaat in tijden van een neergaande markt en omhoog gaat als de marktontwikkelingen beter worden.

Onderzoek naar juiste moment voor afgeven grondprijzen in transformatieprojecten. Het vroegtijdig verstrekken van definitieve grondprijzen pakt nu ongunstig uit door de stijgende kosten en lagere opbrengsten.

De gemeente zal nog over deze ideeën met marktpartijen overleggen en kijken of ze effectief en uitvoerbaar zijn. Mochten de maatregelen mogelijk en wenselijk zijn, dan hoopt Van Dantzig dat ze per 1 januari 2024 in kunnen gaan. Middeldure huurwoningen Vooral middeldure huurwoningen zijn doorgeschoven. Volgens de wethouder komt dat grotendeels door onduidelijkheid over regels die het Rijk wil instellen. Ook de bouw van het aantal koopwoningen bleef achter. In het eerste halfjaar van 2023 werd er gestart met de bouw van slechts 45 woningen met een verkoopprijs van onder de 355.000 euro en 318 woningen die voor meer dan 355000 euro verkocht worden. De bouw van sociale huurwoningen ligt wel op peil. Woningcorporaties zouden nog wel kunnen en blijven investeren. Van Dantzig benadrukt wel dat zij 'niet alles' kunnen.