Woningcorporaties willen duizenden sociale huurwoningen bijbouwen, maar gaan ook verkopen

Om de wooncrisis te lijf te gaan willen Amsterdamse woningcorporaties de komende vier jaar bijna 11.000 huurwoningen bijbouwen. Daarnaast willen ze flink investeren in het verduurzamen en verbeteren van bestaande woningen. Dat bepleit de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) in een nieuw voorstel.

De bouwplannen die dinsdag door de negen woningcorporaties zijn gepresenteerd richten zich vooral op meer betaalbare woningen voor Amsterdammers met lage en middeninkomens en mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt.

De nieuwe plannen passen bij de omslag wat betreft het woningmarktbeleid die wethouder Zita Pels (Volkshuisvestiging) eerder dit jaar maakte. "Er zijn heel veel doelgroepen die nu voorrang krijgen waar wel wat kritischer naar gekeken kan worden", laat een woordvoerder namens de corporaties weten.

Naast meer woningen pleiten de corporaties voor een soepelere doorstroming van onder meer ouderen. "Nu zijn we nog gebonden aan regelgeving vanuit de gemeente, die willen we graag versoepelen", aldus de woordvoerder.

Verduurzaming

Naast het bouwen van sociale huurwoningen moeten er volgens de plannen zo'n 30.000 woningen verbeterd en verduurzaamd worden, waarbij in de eerste plaats woningen met een slecht energielabel aangepakt worden. "We gaan ook volop inzetten dat mensen die al in een sociale huurwoning zitten in een woning van kwaliteit wonen."

Ook wordt de leefbaarheid in kwetsbare wijken aangepakt, wordt er ingezet op meer studenten- en jongerenwoningen en komen er in vier jaar tijd zo'n 2.000 middenhuurwoningen bij. Behalve bijbouwen worden er ook sociale huurwoningen vrijgegeven aan de vrije sector. "Om die verbetering en verduurzaming te kunnen bekostigen moeten er ook sociale huurwoningen verkocht worden", aldus de corporaties.

Realistische plannen

Volgens de corporaties zijn de plannen ambitieus maar reëel. "We hebben echt gekeken naar wat haalbaar is. Het zijn realistische plannen, mits alles meezit. We hebben bijvoorbeeld geen invloed op economische omstandigheden of tekorten in de bouw."

De AFWC gaat later dit jaar in gesprek met de gemeente en huurderskoepels om de plannen om te zetten in afspraken. "Wij doen nu een voorstel voor samenwerking met de gemeente. We gaan nu met de gemeente in gesprek en hopen deze zomer tot concrete plannen te komen."