Stad nl Verontwaardiging over weigeren mbo'ers in studentencomplex: ''Vorm van discriminatie''

Bewoners van het studentencomplex in het oude ACTA-gebouw in Slotervaart dachten onlangs na een hospiteeravond een leuke nieuwe huisgenoot te hebben gevonden. Toen ze zijn gegevens doorgaven aan verhuurder TWA, kregen ze te horen dat ze iemand anders moesten zoeken, omdat de voorgedragen student een mbo-opleiding volgt. Na vragen van AT5 over de kwestie zegt pandeigenaar de Alliantie in gesprek te gaan met TWA om de regels aan te passen en een oplossing te vinden voor de student.

"Beste X, ik wil je vast vragen of er misschien nog een tweede geschikte kandidaat was tijdens de hospi voor kamer X?", zo begint de - door AT5 geanonimiseerde - mail van TWA. "De hospitant stuurde een BvI (Bewijs van Inschrijving, red.) van een mbo-instelling en wij bieden alleen nog maar campuscontracten aan hbo- of universiteitsstudenten." In het gebouw wonen sinds 2012, op acht verdiepingen met elk vier gangen, in totaal 460 studenten. Sommige bewoners wel mbo'er AT5 kreeg de mail twee weken geleden in bezit. TWA, een project van jongerenhuisvester Socius Wonen, is vervolgens gevraagd sinds wanneer alleen hbo- en wo-studenten in het gebouw in Slotervaart mogen wonen. Meerdere (oud-)bewoners zeggen namelijk met mbo-studenten in het complex te wonen of te hebben gewoond.

Quote "Het klopt dat er een aantal mbo'ers zijn toegelaten, maar dit is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan onoplettendheid van een medewerker van TWA" TWA - verhuurder

Volgens TWA mogen er sinds de start van het project al alleen hbo- en wo-studenten wonen, iets wat ook op de website van Socius staat. "Het klopt dat er een aantal mbo'ers zijn toegelaten, maar dit is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan onoplettendheid van een medewerker van TWA", aldus de verhuurder. Op verdere vragen over de regels verwijst TWA naar pandeigenaar de Alliantie.

Gehele reactie verhuurder TWA Vanaf de start van het woonproject in 2012 is de doelgroep studenten die staan ingeschreven aan een onderwijsinstelling voor wetenschappelijk - of hoger onderwijs. Dit staat in de overeenkomst tussen Tijdelijk Wonen Amsterdam en de eigenaar van het pand. Het klopt niet dat dit voorheen wel kon. Sinds 2012 en tot de dag van vandaag is de opdracht om alleen studenten die staan ingeschreven aan een onderwijsinstelling voor wetenschappelijk - of hoger onderwijs te selecteren. Het klopt dat er een aantal mbo'ers zijn toegelaten, maar dit is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan onoplettendheid van een medewerker van TWA. De medewerkers zijn hierop gewezen en de situatie is gecorrigeerd.

"Het is een vorm van discriminatie naar ons idee", is Izabella Voortman, voorzitter van studentenvakbond ASVA, duidelijk. "Mbo'ers zijn gewoon studenten en die hebben het recht om hier te wonen. We vinden het heel schrijnend, want er zijn hiervoor wel mbo'ers geweest die hier gewoon een vast contract hebben gekregen. Dus het is heel raar dat er nu een mbo'er wordt uitgesloten om hier te mogen wonen", zegt Voortman.

Quote "Het is totaal onwenselijk dat mbo-studenten hier niet mogen wonen" Zita Pels - wethouder Volkshuisvesting

"Er zijn ook gewoon mbo'ers die hier wonen en die zich nu afvragen: moet ik dan weg? Want dat is ook niet helemaal duidelijk. Dus het leeft hier wel een beetje, ja", zegt een huidige bewoner van het complex. Een ander: "Sowieso moet iedereen eerlijk een plek kunnen vinden om te wonen, vind ik. Ook een mbo'er." Ook wethouder Volkshuisvesting Zita Pels spreekt zich stevig uit tegen de voorwaarden om in het complex te mogen wonen. "Het is totaal onwenselijk dat mbo-studenten hier niet mogen wonen, want we hebben hen keihard nodig als stad", zegt Pels. "En het is natuurlijk ook heel pijnlijk. Want waarom zou je onderscheid maken op opleidingsniveau? Al helemaal als je weet dat we deze studenten keihard nodig hebben." Mbo-wethouder Het is zeker niet voor het eerst dat het huidige stadsbestuur zich hard maakt voor gelijke behandeling van mbo-studenten. Want hoewel ze sinds 2020 volgens de wet officieel student zijn, zijn er ook in Amsterdam mbo'ers die het idee hebben nog steeds tegen muren aan te lopen die er niet zijn voor hbo'ers wo'ers. Zo sprak mbo-wethouder Sofyan Mbarki zich eerder al uit tegen het niet toelaten van mbo'ers op studentenavonden en stagevergoedingen die lager zijn dan voor andere studenten.

AT5 legde een verzoek om op de kwestie te reageren neer bij een woordvoerder van Mbarki. Die verwees ons door naar wethouder Pels, omdat zij Volkshuisvesting in haar portefeuille heeft en zodoende daadwerkelijk actie kan ondernemen. Al zegt ook zij minder te kunnen doen dan ze zou willen.

In gesprek om regels aan te passen "Eigenlijk kunnen we nu alleen het gesprek aangaan met de verhuurder", zegt Pels daarover. "Dat zullen we ook zeker doen om het belang van de mbo-student naar voren te brengen. Tegelijkertijd trekken we samen met de mbo-raad en mbo-studenten uit Amsterdam naar Den Haag. Dat doen we omdat het heel erg belangrijk is dat ook dit een vorm van discriminatie wordt voor wonen. En dat is nog niet vastgelegd in de wet." Pels zegt verder dat er eerder vergelijkbare meldingen binnen zijn gekomen over andere verhuurders. Die meldingen werden gedaan bij !Woon, de stichting die huurders bijstaat in geschillen. "We hebben samen met Stichting !Woon gesprekken gevoerd met deze verhuurders en die hebben daarin hun advertenties aangepast. We zullen hierop blijven letten", aldus Pels.

Quote "Deze student maakt een heel terecht punt. Dit contract laat zien dat er in 2012 nog anders tegen het begrip student aangekeken werd" De Alliantie - pandeigenaar

Na het contact met TWA is ook pandeigenaar de Alliantie om een reactie gevraagd. De woningcorporatie zegt dat het contract laat zien dat er in 2012 nog anders tegen het begrip student werd aangekeken. "Wij realiseren ons heel goed hoe wrang de uitkomst is voor deze student. We komen daarom graag in contact met hem of haar om samen met TWA in gesprek te gaan. Wij zijn ook in gesprek met TWA om het contract aan te passen", aldus de Alliantie.

Gehele reactie pandeigenaar de Alliantie Deze student maakt een heel terecht punt. Dit contract laat zien dat er in 2012 nog anders tegen het begrip student aangekeken werd. Tegenwoordig is een campuscontract voor studenten die voltijds ingeschreven staan bij een MBO-, HBO-, WO-opleiding. Dat is wat ons betreft zeer terecht. Zo passen wij dit ook toe in bijvoorbeeld het Bajeskwartier en het sluit aan bij onze ambitie om iedereen een plek in de stad te bieden. Wij realiseren ons heel goed hoe wrang de uitkomst is voor deze student. We komen daarom graag in contact met hem of haar om samen met TWA in gesprek te gaan. Wij zijn ook in gesprek met TWA om het contract aan te passen.

AT5 heeft contact gehad met de betreffende student. Hij liet weten zelf niet op de kwestie te willen reageren.