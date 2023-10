Halsema: goede eerste stap Ajax, maar "wedstrijd tegen AZ moet wel goed gaan"

Burgemeester Halsema vindt dat Ajax een goede eerste stap heeft gezet met het gezamenlijke statement dat vanmiddag naar buiten is gebracht, zo zegt ze in het Gesprek met de Burgemeester op AT5. Wel waarschuwt ze dat als er weer vuurwerk op het veld wordt gegooid of rellen uitbreken, er strengere, algemene maatregelen komen. "Er wordt dit weekend tegen AZ gespeeld, dat moet wel goed gaan."

Ajax en de gemeente Amsterdam kwamen vanmiddag naar buiten met een gezamenlijk statement naar aanleiding van de rellen rond de Klassieker Ajax - Feyenoord. "Dit wangedrag kan en zal niet worden geaccepteerd door Ajax en de driehoek", aldus het statement. Volgens Halsema is het gericht optreden tegen de daders nog altijd het eerste uitgangspunt. "Waar Ajax en wij het over eens zijn is dat het de voorkeur verdient om de daders eruit te kunnen halen zodat je niet een grotere groep hoeft aan te pakken."

Maar dan moet het niet opnieuw fout gaan, voegt ze daaraan toe. "De afspraak met Ajax is: dit doen we voor nu, dit weekend wordt er tegen AZ gespeeld, dat moet wel goed gaan. Daar mag geen vuurwerk op het veld gegooid worden, en geen rellen daarbuiten, want dan zullen we overgaan naar algemene maatregelen zoals bijvoorbeeld het ophangen van netten, het veel zwaarder fouilleren en eventueel ook erover nadenken om een vak leeg te halen." Halsema waarschuwde Ajax vorige week al bij Nieuwsuur dat ze verwacht dat er beter gefouilleerd gaat worden en dat er alles aan wordt gedaan om vuurwerk buiten het stadion te houden. Op AT5 zegt ze nu daarover: "Ajax moet een stap naar voren doen, en ze doet nu ook een stap naar voren. Ik heb ook waardering voor de manier waarop Ajax nu reageert. Ajax voelt zich zeer verantwoordelijk, neemt die verantwoordelijkheid ook, maar wij zullen anders wel andere stappen moeten overwegen." Kijk hieronder naar het hele Gesprek met de Burgemeester. Daarin gaar het ook over het tekort aan agenten in de stad en de veiligheid rond festivals.

