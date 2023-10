Laatste kans voor Ajax: netten of mogelijk spelen zonder publiek bij nieuwe ongeregeldheden

Bij nieuwe ongeregeldheden in of rond de Johan Cruijff Arena zullen er collectieve maatregelen worden genomen rondom de thuiswedstrijden van Ajax. Dat laat de club samen met de driehoek (burgemeester, politie en justitie) in een statement weten. Daarmee krijgt Ajax nog één kans. Gaat het weer fout, dan wordt er ingegrepen.

Op dit moment hanteert Ajax en de driehoek een zogeheten dadergerichte aanpak. Hierdoor moeten 'de goeden' zo min mogelijk onder 'de kwaden' lijden. "Daders van het afsteken van vuurwerk, vernielingen, geweld, openbare ordeverstoringen of discriminatie hebben een civiel- of bestuursrechtelijke maatregel gekregen en/of zijn strafrechtelijk vervolgd. Waar dit niet mogelijk is gebleken, kwam dat veelal omdat individuen zich verschuilen in de menigte, zich verstoppen onder doeken of achter bivakmutsen", aldus het statement.

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord werd zondag 24 september in de 55ste minuut gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Bij een 3-0 stand in het voordeel van Feyenoord gooiden Ajaxsupporters van de harde kern fakkels op het veld van de Johan Cruijff Arena. Op die manier zorgden ze ervoor dat de wedstrijd werd gestaakt.

Quote "Dit wangedrag kan en zal niet worden geaccepteerd" Verklaring Ajax en de driehoek Amsterdam

Veel fans zijn ontevreden over hoe het de laatste maanden gaat bij hun club. Zowel op het veld als in de bestuurskamer is het een behoorlijke chaos. Ajax staat op dit moment zelfs 15e (wel met twee wedstrijden minder gespeeld). Traangas Na afloop braken er rellen uit buiten het stadion. Agenten werden met straatstenen bekogeld en hooligans drongen de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena binnen met veel geweld. De ME moest traangas inzetten om de rust terug te brengen. "Dit wangedrag kan en zal niet worden geaccepteerd door Ajax en de driehoek", aldus het statement.

Na de wedstrijd zijn er vijftien mensen aangehouden, en het onderzoek op basis van beelden naar tien andere verdachten van openlijk geweld loopt nog, aldus de driehoek. Ajax heeft tot nu toe 32 supporters die betrokken zijn geweest bij de verschillende incidenten geïdentificeerd. Zij krijgen een stadionverbod opgelegd en per direct niet meer welkom. Netten of sluiten tribunevakken Als het zondag of bij wedstrijden daarna nog een keer misgaat, dan zullen er collectieve maatregelen volgen, aldus de club en de driehoek: "Zoals het plaatsen van netten of in het uiterste geval het sluiten van tribunevakken of het spelen van wedstrijden zonder (uit-)publiek." Ajax en de driehoek schrijven te hopen dat het niet zover hoeft te komen. "We scharen ons achter de tienduizenden welwillende Ajaxfans die zich wel gedragen en veilig en ongestoord van het voetbal moeten kunnen genieten."

