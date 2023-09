Zes verdachten die geweld pleegden na de Klassieker staan volgende week voor de rechter

De zes mannen variëren in leeftijd van 19 tot 34 jaar en werden allen aangehouden bij de Johan Cruijff Arena. Er ontstond na de wedstrijd, die werd gestaakt omdat er vuurwerk op het veld was gegooid, een grimmige sfeer waarbij meerdere agenten gewond zijn geraakt. Op beelden is te zien dat ME'ers bekogeld werden met stoelen. Ook is er met zwaar vuurwerk gegooid.

Een deel van de supporters bestormden met geweld de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena.

De zes moeten zich nu vrijdag 6 oktober voor de snelrechter verantwoorden voor het geweld tegen de politie. Ondertussen gaat het politieonderzoek naar de gewelddadigheden door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, laat het OM weten.