Troosteloos Ajax krijgt in lege Arena harde dreun in restant Klassieker

Ajax is in het restant van de Klassieker tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. De ploeg van trainer Maurice Steijn kon in de 35 resterende minuten tegen Feyenoord totaal geen potten breken. De einduitslag van de Klassieker, die zondag werd gestaakt, was 0-4 voor de Rotterdammers.

In de tussentijd zijn bij Ajax liefst twee kopstokken van het toneel verdwenen. Technisch directeur Sven Mislintat werd zondagavond ontslagen door de Amsterdamse club. Een half uur voor het begin van het uitspelen van de wedstrijd maakte Pier Eringa, voorzitter van de Raad van Commissarrissen, bekend dat hij vertrekt.

De resterende 35 minuten in de Johan Cruijff Arena begonnen met een scheidsrechtersbal op de helft van Ajax. Mats Wieffer was zondag in balbezit toen het vuurwerk op het veld werd gegooid en op die plek werd de wedstrijd hervat. Na veertien seconden kreeg Feyenoord via Quinten Timber meteen een kans uit een voorzet, maar zijn inzet ging over. Ajax-trainer Maurice Steijn had iets bedacht door Chuba Akpom in te brengen voor Anass Salah-Eddine.

Direct tegengoal

Ajax kreeg al vrij snel de deksel op de neus. Santiago Giménez tikte in de 59e minuut raak nadat hij de bal uit de carambole voor zijn voeten kreeg. Feyenoord had de zaken volledig onder controle en van een offensief van Ajax was weinig sprake.

In het resterende deel had Ajax totaal geen plan om het Feyenoord lastig te maken. Van achteruit werden veel lange ballen erin gepompt, maar dat leverde geen gevaar op. De Rotterdammers combineerden daarentegen vrolijk door een machteloos Ajax heen. Tien minuten voor het einde kreeg invaller Akpom pas de eerste kans van de wedstrijd namens Ajax. Gernaut Trauner had nog de kans op de vijfde treffer voor Feyenoord, maar hij kopte uit een vrije trap voorlangs. In de absolute slotfase was het bijna een wonder dat Ajax de vijfde tegentreffer niet om de oren kreeg, want Lingr kreeg de bal er van dichtbij niet in.

Na het gooien van een bekertje op het veld werd de wedstrijd zondag tijdelijk gestaakt. Nadat vuurwerk op het veld werd gegooid vanaf de kant van de F-Side werd de wedstrijd definitief gestaakt. Buiten de Johan Cruijff Arena was het vervolgens een grote chaos met charges van de ME, traangas en een bestorming van de hoofdingang tot gevolg. De KNVB besloot om de wedstrijd om 14.00 uur uit te spelen. Het duel tussen Ajax en FC Volendam, dat aanvankelijk vanavond gespeeld zou worden, wordt op een later moment ingehaald.