Paar dagen extra celstraf en werkstraf voor rellen Klassieker: "Blijf weg en zuip niet te veel"

De rechter vroeg hem waarom hij dat deed, waarna de supporter zei dat hij angstig was en dat er iets in zijn hoofd knapte. Hij zou op dat moment geen mogelijkheid meer hebben gezien om weg te komen.

De tweede gooide met een steen in de richting van politiepaarden, maar hij raakte niemand. Volgens hem had hij daar ook te weinig kracht voor gehad. "Het slaat toch nergens op?", vroeg de rechter hem. Dat beaamde de supporter, die verder ook benoemde hij dat hij op een gewelddadige manier was aangehouden door agenten in burger. Zijn advocaat benadrukte dat hij geen standaard hooligan was en niet in het zwart gekleed was, maar juist opvallende kleding droeg. Familie van de jongen zat snikkend in de zaal.

De derde die terecht stond had twee keer met een steen gegooid. Een keer raakte hij een politiebus. Hij gaf aan gefrustreerd te zijn door de situatie bij Ajax. Ook hij had spijt. Deze supporter had, net als de eerdere twee, geen strafblad. Ook werd benadrukt dat hij verder heel sociaal was en vrijwilligerswerk deed.