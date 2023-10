Halsema: organisatie Solid Grooves onder vergrootglas na fatale steekpartij

Uit een reconstructie van Het Parool blijkt dat het festival een vergunning had aangevraagd voor 4999 personen, maar uiteindelijk 7500 kaarten zou verkopen. Daardoor was er te weinig beveiliging op het festival.

"Er is vijftig procent overtekend", zegt Halsema. "Dat is in strijd met de vergunning. Wij moeten als gemeente garanderen dat wij goed tellen op de piekmomenten tijdens een festival. Dat we altijd weten dat er niet te veel mensen binnen zijn."

Halsema laat nu weten dat ze maatregelen heeft genomen tegen Apenkooi, de organisatie achter Solid Grooves. "We hebben deze zomer een last onder dwangsom gegeven waarin werd vastgesteld aan welke extra voorwaarden zij moesten voldoen op het moment dat zij weer een festival organiseren. Vervolgens heb ik ook heel uitgebreid met hen gepraat."

Management ontslagen

Vooralsnog mag Apenkooi nog wel festivals organiseren in de stad. "Je ziet ook dat ze geschrokken zijn en dat ze verregaande maatregelen hebben getroffen door het management te ontslaan. Apenkooi is daarnaast een organisatie die we al jaren kennen in de stad en die het meestal gewoon goed doet. Maar ze liggen wel onder een vergrootglas."

Hoewel er volgens de burgemeester 'geen concrete signalen' zijn dat het op meer festivals op deze manier fout gaat, wil ze wel strenger gaan controleren op het naleven van de vergunningen die de festivals aanvragen.

'Zorgplicht'

"Door de schaarste in beveiligers doen we nu vooral steekproeven. Ik wil dat aanscherpen. Ik wil dat wij vaker, zekerder weten of de regels nageleefd worden. We hebben natuurlijk wel een zorgplicht ten opzichte van al die jonge mensen die willen dansen."

Daarnaast moeten de vergunningen helder zijn, zegt Halsema. "Dat ze precies weten hoeveel beveiligers er nodig zijn, dat ze detectiepoortjes in te richten hebben, dat ze mensen goed moeten fouilleren en dat het beveiligingspersoneel moet op orde zijn. Vervolgens moet ik de zekerheid hebben dat wij voldoende mensen hebben om dat te controleren."

