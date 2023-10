Stijgende zeespiegel: Hoe bouwen we de baai met de natuur?

We moeten ons gaan voorbereiden op steeds heftiger weer, zo blijkt uit een recent KNMI rapport. De urgentie om natuurbewust te bouwen is dus hoger dan ooit. Hoe doe je dat en waar moet je op letten, zoals bij de Amsterdamse en Almeerse baaien? Landschapsarchitect Steven Delva vertelt het in Bouw Woon Leef.

Warmere seizoenen, met meer tropische dagen en minder vorstdagen. Nattere winters en drogere zomers met zwaardere buien. Ook zal de zeespiegel blijven stijgen. Dat is de toekomst van Nederland zoals het KNMI hem schetst in een recent rapport. Hoe bereiden we ons voor op zulke scenario's? Eén van dingen waar we over na moeten denken is bouwen met de natuur. Er is al veel gebouwd met en tegen de natuur, zoals bij de Nederlandse dijken. Maar we moeten een stap verder denken, zo pleit Delva. "Hoe kunnen we een baai creëren waar we alles vatten wat leven vraagt?"

Een mooi voorbeeld daarvan is de aanpak van de Almeerse baai, waar flink gebouwd wordt. Delva is enthousiast: "Het is fantastisch als je kijkt naar wat daar gaat gebeuren." De dijk in het gebied is ontworpen om niet allen functioneel te zijn, maar er is ook ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie.

Een impressie van een natuurbewust project in Middelkerke DELVA Landscape Architecture Urbanism

Impressie van natuurbewust project in Lisse DELVA Landscape Architecture Urbanism Volgende

Delva heeft zelf al aan meerdere vergelijkbare projecten gewerkt waar hij de natuur integreert in zijn ontwerp. Zoals in Middelkerke. Daarvoor heeft hij een casino in een dijk ontworpen. Ook heeft hij een ontwerp gemaakt voor een woongebied in Lisse. Daar is water een belangrijk onderdeel van de woonwijk geworden.

