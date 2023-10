Waar komt het Nationaal Slavernijmuseum? Deze drie plekken lijken nog in de race

Begin 2022 liet de gemeente weten in totaal negen potentiële locaties op het oog te hebben. In zeven gevallen is duidelijk om welke plekken het gaat, twee van de negen locaties zijn nog niet bekendgemaakt.

Volgens John Leerdam, één van de kwartiermakers die uiteindelijk een plan moeten indienen bij de gemeente, zijn De Kop van Java, het Marineterrein en het Nelson Mandelaplein de populairste locatie. "Die maken allemaal een serieuze kans."

Vier andere locaties - het Amstelpark, het Kenniskwartier, de Oranjesluizen en de Sixhaven - lijken we af te kunnen strepen. "Maar er zijn nog twee locaties die ik nu niet ga noemen", benadrukt Leerdam. Het is dus nog mogelijk dat het museum op een tot nu toe nog niet genoemde locatie komt.

Leerdam baseert zich daarbij op zo'n 40 bijeenkomsten die in Nederland, Suriname en het Caribisch gebied zijn georganiseerd en waar onder meer werd gesproken over de meest geschikte locatie voor het museum. In totaal kwamen 4500 mensen op die inspraakavonden af. In Amsterdam werden in totaal vier bijeenkomsten georganiseerd.

De kwartiermakers hopen nog dit jaar met een advies te komen over de locatie van het Slavernijmuseum. Het besluit ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad.