Amsterdam organiseert vier bijeenkomsten om mee te denken over Slavernijmuseum

De komende periode organiseren de kwartiermakers van het toekomstige Slavernijmuseum meerdere bijeenkomsten door het land waar mensen mee kunnen denken over de locatie en de inhoud van het museum. In de stad worden vier van dit soort bijeenkomsten gehouden.

De participatiebijeenkomsten worden gehouden in Zuidoost, Oost, West en in het centrum. Daarnaast gaan de kwartiermakers, die de plannen voor het museum maken, ook met mensen in gesprek in Den Haag, Rotterdam, Groningen, Arnhem en Middelburg. Dat laat wethouder Touria Meliani (Cultuur) weten in een brief aan de gemeenteraad. "Het is belangrijk dat een zo groot mogelijke groep kan meedenken over de inhoud en plek van het museum."

Negen mogelijke locaties

De bijeenkomsten in de stad zijn openbaar toegankelijk en worden door de gemeente op verschillende kanalen aangekondigd om een zo breed mogelijke groep te betrekken. De bedoeling van de bijeenkomsten is dat er gesprekken worden gevoerd over welke verhalen de betrokkenen in het museum terug willen zien en hoe het museum een bijdrage kan leveren aan de herkenning en erkenning van het slavernijverleden. Naast de grote bijeenkomsten worden er ook nog kleinere sessies gehouden met verschillende gemeenschappen.

Ook kunnen mensen straks online hun mening en wensen meegeven over het museum, het gebouw en de mogelijke locatie. Laatstgenoemde is nog steeds niet helemaal duidelijk. De gemeente heeft negen mogelijke locaties op het oog, de Kop van Java-eiland en de Sixhaven zijn twee van de mogelijke locaties. Ook moet het pand rond de 6500 vierkante meter publieksruimte krijgen en zal deze worden omringd door een park.

Caribisch Nederland en Suriname

Twee van de drie kwartiermakers hebben afgelopen maand een reis gemaakt richting het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname om daar ook met verschillende groepen te praten over de inhoud van het toekomstige museum. "De reis heeft een belangrijk fundament gegeven om op voort te bouwen in de komst van het slavernijmuseum", aldus Meliani.

De bedoeling is dat de kwartiermakers eind dit jaar met een advies komen over de inhoudelijke invulling van het museum en wat een passende locatie is. Het college hoopt dat het Slavernijmuseum de deuren opent in 2025, als de stad zijn 750-jarig bestaan viert.