"Aaah Almere, dat is die stad aan de baai!": nieuwe podcast Bouw Woon Leef

Amsterdam komt momenteel ruim 45.000 woningen tekort. Almere daarentegen is volop aan het groeien. Planoloog Zef Hemel legt in de nieuwste podcast uit hoe bijzonder dat is. Ook praten we met Hemel verder over de nieuwste Bouw Woon Leef documentaire 'Bouwen aan de Baai'.

AT5 Producties

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Zef Hemel is planoloog en adviseur voor de gemeente Amsterdam. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de TU Delft. Zijn expertise ligt in de revitalisering van stad en land. "Ik vind dat mijn vakgebied erg bureaucratisch is geworden, hier probeer ik mijn collega's uit te halen door alternatieven te ontwikkelen."

De baai een nieuw leven inblazen Er vindt ook zeker revitalisering plaats aan de baai tussen Amsterdam en Almere. Dit blijkt uit de laatste Bouw Woon Leef documentaire: Bouwen aan de Baai. Landschapsarchitect Steven Delva laat hierin weten dat het belangrijk is om te kijken hoe de mens een onderdeel kan vormen van deze revitalisering en dus niet het hoofddoel moet vormen. De natuur mag volgens Delva namelijk zeker niet vergeten worden. Hemel vertelt dat de visie van Delva niet nieuw is, deze stammen namelijk al uit 1966. "In de rijksnota werd de baai voor het eerst getekend als een grote natuurruimte en watersportgebied voor de toekomstige metropool, groot Amsterdam." Hemel heeft dan ook een goed gevoel bij de woorden van Delva.

Quote "In de rijksnota werd de baai voor het eerst getekend als een grote natuurruimte en watersportgebied." Zef Hemel - Planoloog

Hemel maakt wel duidelijk dat er enkele moeilijkheden zijn met het bouwen aan de baai. Zo is er bij Almere Pampus sprake van ernstige bodemdaling. "In 100 jaar tijd heeft er een daling van wel 1 meter plaatsgevonden. Dit betekent dat dingen zoals de riolering dan weer naar beneden gebracht moeten worden." Er werd oorspronkelijk gedacht dat Almere op vaste bodem zat, maar we weten nu dat dat niet het geval is.

Wonen en werken in Almere Volgens Hemel is Almere zeker een goed voorbeeld van een succesverhaal op het gebied van de Nederlandse ruimtelijke ordening. "Dat je in de jaren '60 een stad van 250.000 inwoners bedenkt en dat die er ook echt komt, is een mirakel te noemen."

Stedenbouwkundige Daan Zandbelt vertelt in de docu dat het niet handig is om enkel woningen te bouwen en geen werkgelegenheid te creëren. Hemel is echter van mening dat wonen en werken al lang uit elkaar zijn getrokken. "De gemiddelde woon-werk afstand in Nederland is op dit moment al 22 kilometer, dat reizen mensen gewoon."

Quote "De gemiddelde woon-werk afstand in Nederland is op dit moment al 22 kilometer, dat reizen mensen gewoon." Zef Hemel - Planoloog

Almere is ooit bedacht als stad aan de baai. Hemel verklaart echter dat ze voorzichtig zijn begonnen met bouwen aan de haven en zo langzaam omhoog groeien. Nu, 50 jaar later kom je bij de oorspronkelijke plannen. "Dan denken mensen opeens, aaah Almere, dat is die stad aan de baai!"

Bouwen aan de Baai Meer weten over wat er gebeurt aan de randen van Amsterdam en Almere? Kijk dan de nieuwe Bouw Woon Leef docu, Bouwen aan de Baai:

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies