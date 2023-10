Zo schreeuwt de harde kern van de Ajax Vrouwen hun team naar de Champions League

Nu de Ajax Vrouwen voor het eerst gekwalificeerd zijn voor de groepsfase van de Champions League en we minimaal drie wedstrijden in de Johan Cruijff Arena voor de boeg hebben, is het hoog tijd om kennis te maken met de harde kern van de Ajax Vrouwen: de Ajax Women Fanatics. Een groep van ongeveer twintig mannen en vrouwen die elke week hun ploeg naar de overwinning schreeuwen: "De Ajax Vrouwen zijn mijn leven."

Gewapend met een vlag of honderd, een trommel en tien andere leden van de Ajax Women Fanatics loopt Melvin Kaliey De Toekomst op voor de beslissende kwalificatiewedstrijd van de Ajax Vrouwen tegen FC Zürich. Echt spannend is het ook volgens hem niet meer, omdat de vorige wedstrijd met 0-6 werd gewonnen, maar toch blijft elke wedstrijd bijzonder volgens hem.

Patrick Holleman is er ook al vanaf het begin in 2021 bij. "Ik probeer ook zoveel mogelijk uitwedstrijden te gaan," vertelt hij. "Bij de Ajax Vrouwen is het gewoon altijd top. Het is een soort familie, iedereen kent elkaar en de sfeer is gemoedelijk. Je kan ook vaak gewoon een praatje maken met de meiden."