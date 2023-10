Stad nl Van jurist naar gezinsmanager: steeds meer zij-instromers in de jeugdzorg

Caro is één van de 20 zij-instromers die Jeugdbescherming opleidt om het tekort aan medewerkers in de jeugdzorg te bestrijden. Ze ruilde haar baan bij het Openbaar Ministerie, waar ze bezig was met strafdossiers en behandeltrajecten, in voor een opleiding tot gezinsmanager. "Ik wil liever aan de voorkant betrokken zijn, dan wanneer justitie in beeld komt."

Werken in de jeugdzorg is belangrijk, maar ook zwaar en net als in het onderwijs stoppen er veel medewerkers door uitval of pensioen. Op dit moment is er in Amsterdam een structureel tekort van 10 procent, dat zijn 25 gezinsmanagers. Twintig zij-instromers volgen nu een verkorte, tweejarige opleiding om meer ouders en kinderen te kunnen helpen. Want de wachtlijsten zijn lang.

Caro (42) volgt de opleiding tot zij-instromer in de jeugdzorg - AT5

Caro is erg blij met de switch die ze maakt van de strafkant naar de preventiekant: "Ik merkte aan mezelf dat als ik een dossier op mijn bureau kreeg, dat ik altijd bezig was met: wat is er in het leven van iemand gebeurd dat je wordt vervolgd. Dus kwam ik tot het inzicht dat ik niet meer aan de strafkant wilde zitten, maar aan de zorgkant." Een gezinsmanager voert de regie over de hulpverlening in een gezin waar problemen zijn of een onveilige situatie is voor kinderen. Je hebt als het ware een spilfunctie in het ingewikkelde web van de hulpverlening. Belangrijk werk, maar ook zwaar geeft ze toe. Hoewel je intensief wordt begeleid en de eindverantwoordelijkheid ligt bij een ervaren gezinsmanager, met wie je op huisbezoek gaat bij gezinnen.

Quote "Voor mij is het belangrijk om bij te dragen aan het veilig opgroeien van kinderen" Caro, zij-instromer Jeugdbescherming

Volgens trajectbegeleider Miranda, die zelf 20 jaar als gezinsmanager werkte bij Jeugdbescherming, is die begeleiding cruciaal en ook op maat. Zo kan de kwaliteit van de zorg van iedere zij-instromer worden gewaarborgd. Miranda: "De vereisten zijn een HBO denk- en werkniveau en we selecteren mensen met veel werk- en levenservaring. Het gaat om mensen die stabiel zijn en veel kunnen." Wachtlijsten Op dit moment is er in Amsterdam een structureel tekort van 25 gezinsmanagers. Twintig zij-instromers volgen nu een verkorte, tweejarige opleiding om meer ouders en kinderen te kunnen helpen. Vijf zijn er inmiddels afgestudeerd en zijn in Amsterdam als gezinsmanager aan het werk. Begeleider Miranda: "Wat lastig blijft, is dat gezinsmanagers zelf ook worden geconfronteerd met wachtlijsten. Als een gezin akkoord is met een plan voor hulpverlening, kunnen ze die hulp niet meteen krijgen vanwege lange wachtlijsten. Luisterend oor Caro is in ieder geval blij dat ze de overstap heeft gemaakt: "Voor mij is het zo belangrijk om bij te dragen aan veilig opgroeien van kinderen. Het geeft veel voldoening als je merkt dat een gezin openstaat voor hulpverlening, zeker als dat in het verleden niet goed is gegaan. Met alleen al een luisterend oor kun je veel bereiken.