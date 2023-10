Verhuizing van chimpansees Artis voorlopig van de baan door gezondheid van een van de apen

De verhuizing van de acht chimpansees van Artis naar een andere dierentuin gaat op het moment niet door vanwege 'de kwetsbare gezondheid' van een van de dieren. Artis wil de verhuizing alleen doorzetten als de gehele groep samen naar een nieuw onderkomen gaat. De verhuizing naar de dierentuin waar Artis mee in gesprek was, is definitief van de baan.

Eind juni van dit jaar liet de dierentuin weten dat de groep Artis mogelijk gingen verlaten voor een 'nieuw, ruimer en toekomstbestendig verblijf' bij een andere dierentuin. Het gesprek tussen Artis en de desbetreffende dierentuin duurde zo'n anderhalf jaar, maar vanwege de gezondheid van de chimpansee is die verhuizing passé. Welke dierentuin Artis de gesprekken mee heeft gevoerd wil de woordvoerder niet zeggen.

De gezondheid van de mannelijke chimpansee van twintig jaar ging deze zomer opeens achteruit. Het was al bekend dat hij hartklachten had, maar met medicatie ging dat de afgelopen jaren erg goed. Dat zijn conditie opeens verslechterde was ook niet helemaal verwacht. De dierentuin laat weten dat het wel weer beter gaat met de chimpansee en dat hij goed wordt gemonitord op het moment. Desondanks vindt Artis de situatie wel zo zorgelijk dat ze de verhuizing van de groep niet zien zitten op het moment.

Wat nu?

Nu de gesprekken over de overname definitief van de baan is liggen alle opties weer op tafel voor Artis, dat laat de woordvoerder weten aan AT5. Het traject voor een verhuizing moet in ieder geval weer opnieuw worden opgestart. Over een eventuele uitbreiding van het verblijf voor de chimpansees kan nog niet gezegd worden. "We gaan nu eerst weer onderzoeken wat de opties zijn."

Artis laat wel weten dat het huidige verblijf voor de dieren zijn beperkingen heeft en dat er ook niet oneindig veel ruimte is voor uitbreidingen zoals die van het leeuwenverblijf. In juni gaf de dierentuin al aan dat er met de beperkte ruimte zo goed mogelijk moet worden bekeken om de dieren te verzorgen. "In dat licht moeten we soms moeilijke keuzes maken over welke soorten we in Artis kunnen behouden."

Petitie

Na de bekendmaking over het mogelijke vertrek van de groep werd er een petitie gestart om de apen in Amsterdam te houden. De petitie is ondertussen meer dan 1400 keer ondertekend.

De chimpansees leven al sinds 1848 in Artis, dat is 175 jaar. De groep bestaat uit acht apen, waarvan de oudste chimpansee 53 jaar oud is.