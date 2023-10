Doorrijverbod Laan van Vlaanderen en Sloterweg-Oost vanaf 1 november

Naast Sloterweg-West wordt nu ook de Sloterweg-Oost 24 uur per dag afgesloten. "Dat doen we om te voorkomen dat verkeer dan via de Sloterweg-Oost naar de A4 gaat rijden", aldus Kroeger.

Sinds 1 juli is de Sloterweg-West afgesloten, waardoor veel verkeer, van en naar de A4, gebruik maakt van de Laan van Vlaanderen. Dit zorgt echter voor opstoppingen. "Daarom wordt de laan in spitstijden afgesloten", vertelt Kroeger.

Een motorrijder heeft twijfels over de afsluiting. "Aan de ene kant ga je het werk niet verdelen, dus gaat het allemaal direct over de Plesmanlaan en over de Johan Huizingalaan." Maar hij begrijpt de maatregel ook. "Aan de andere kant is het ook nodig. 's Middags is het hier echt gigadruk."

Kroeger begrijpt dat mensen ongerust zijn over de drukte op andere plekken. "Wij gaan de situatie gedurende een jaar monitoren en na een jaar bepaalt de raad of wij met deze oplossing verder gaan."