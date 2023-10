Drugsvangst op Schiphol leidt naar Amsterdamse verdachte met 18 kilo aan xtc-pillen in woning

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag een Amsterdammer aangehouden in zijn woning voor betrokkenheid bij een grote drugssmokkelzaak. De man wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor drie grote drugssmokkels op Schiphol in september dit jaar.

Bij de aanhouding in de woning van de man vond de Marechaussee een grote hoeveelheid verdovende middelen, waaronder 18 kilo aan xtc-pillen.

De man kwam in beeld in het onderzoek dat het Drugs Team Schiphol startte na twee eerdere aanhoudingen op de luchthaven. Op 17 september werd op Schiphol een man aangehouden die probeerde 8 kilo xtc-pillen naar Gambia te smokkelen. Een dag later probeerden twee mannen hetzelfde met 9 en 10 kilo aan xtc.

Het Openbaar Ministerie doet verder onderzoek naar meer mensen die betrokken zijn bij drugssmokkel. Ook wordt gezocht naar mogelijk andere opdrachtgevers.