Joodse school Cheider weer open: "Veiligheid van de leerlingen is verbeterd"

De Joodse school Cheider, een van de drie Joodse scholen in de stad, heeft de deuren na vier dagen weer geopend. Volgens het schoolbestuur is de veiligheid van de leerlingen genoeg verbeterd om weer fysiek les te geven.

Maandag liet de school weten voor de tweede keer sinds de start van het Israël-Hamas conflict dicht te gaan. De veiligheid van de leerlingen kon niet worden gewaarborgd, omdat er 'ineens geen beveiliging meer was'. Herman Loonstein, de voorzitter van het schoolbestuur, reageerde dat het veiligheidsgevoel daardoor niet meer in orde was.

Loonstein laat aan AT5 weten dat het 'een en ander' is neergelegd bij de juiste autoriteiten. "De maatregelen die gaan over de veiligheid rond de school zijn nu verbeterd." In hoeverre de veiligheid precies is verbeterd, kan Loonstein niet op ingaan.

Het Cheider 'hoopt' nu goede afspraken te hebben gemaakt met de autoriteiten zodat een sluiting uit die hoek niet nog eens voorkomt.