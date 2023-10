Huurder in Oost moet woning verlaten na tientallen overlastmeldingen en bedreigen buren

Een man heeft in zijn huurhuis in Oost zoveel overlast veroorzaakt, dat hij zijn woning binnen twee weken moet ontruimen. De man schreeuwde vaak midden in de nacht en bedreigde zijn buren meerdere keren. In totaal kwamen er 52 overlastmeldingen bij de politie binnen. Ook moet de man ruim 2.000 euro aan achterstallige huur betalen.

De woningcorporatie Stadgenoot - waarvan de man zijn woning huurde - waarschuwde de man meermaals voor het veroorzaken van overlast, maar de situatie verbeterde niet. Volgens de man lag het niet aan hem, maar juist aan zijn buren. "Zijn claim dat juist de buren overlast zouden veroorzaken was niet aannemelijk en zijn hardnekkige ontkenning dat hij hulp nodig heeft, maakt juist duidelijker dat de overlast waarschijnlijk in de toekomst niet zal verminderen", schrijft de Rechtbank.

'Geen verbetering'

Doordat de man, naar eigen zeggen, 'problemen ervaarde', betaalde hij zijn huur niet. In totaal liep de achterstallige huur op tot ruim 2.000 euro.

Al met al is er volgens de Rechtbank 'geen concreet zicht op verbetering van de situatie' en wordt de ontruiming daarom doorgezet. "Daarbij is tot slot in aanmerking genomen dat (gedaagde) in dat geval in aanmerking komt voor het laatste kans beleid en (onder voorwaarden) een andere woonruimte wordt aangeboden." Daarmee geeft de verhuurder de man na ontruiming van de woning nog een laatste kans.