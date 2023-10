Extra bodemonderzoek naar schadelijke stoffen op plek Bijlmerramp van start

Dát er schadelijke stoffen in de grond zitten op de plek van de Bijlmerramp is al bekend. Maar waar en hoeveel ervan in de grond zit en of die hoeveelheid voldoet aan de huidige regelgeving, dat wordt vandaag en morgen door een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzocht. Op zo'n 20 plekken worden grondmonsters genomen die vervolgens in een lab worden geanalyseerd.

Gehuld in beschermende pakken worden er door de onderzoekers op de plek van de Bijlmerramp bodemmonsters genomen. Sinds 2017 is bekend dat er daar in de bodem het schadelijke PFOS zit. PFOS kwam in het verleden voor in blusschuim, dat in 1992 werd gebruikt om het vuur na de vliegtuigramp te bestrijden.

PFOS, dat valt onder de groep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), is schadelijk voor mens en milieu, "De verwachtingen zijn dat er hier wel PFAS in de bodem zit, vooral in de eerste anderhalve meter, vanwege de afspoeling van dat blusschuim", legt bodemonderzoeker Jelle de Gier uit. "Hoeveel er van in zit moet blijken uit analyses." Naar aanleiding van de resultaten worden er eventueel maatregelen getroffen.

De stoffen kunnen het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken. Ook kan het een zwangerschap beïnvloeden. Het middel wordt niet afgebroken in het lichaam. Sinds mei gelden er daarom strengere regels over hoeveel ervan in de bodem mag zitten. Omdat PFOS onder de grasmat zit, lopen omwonenden volgens de GGD geen direct gevaar. Toch zorgde de aankondiging van het onderzoek voor onrust in de buurt.