Berlagebrug 10 november gereed maar nog niet voor trams: ''Problemen met inpassen van het nieuwe tramspoor''

De monumentale brug komt uit 1932 en was aan onderhoud toe. Daarom was de brug de afgelopen tijd afgesloten voor al het verkeer. Voor fietsers en voetgangers was er een hulpbrug aangelegd. Nu worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd, zodat de Berlagebrug 10 november weer open kan. "Er moeten nog technische testen worden uitgevoerd en er moet nog geasfalteerd worden," vertelt Kint.

Nog geen trams over de brug

Ook voor de tram zou de brug binnenkort weer geopend worden, maar dat kan nog niet. ''Helaas zijn er problemen met het inpassen van het tramspoor. Daardoor kan de tram nog niet over de brug'', legt Kint uit.

De gemeente voegt hier in een schriftelijke reactie aan toe: ''We hebben technische problemen ondervonden in het raakvlak tussen het wegdek en het tramspoor waardoor wegdek en spoor niet goed passend zijn met elkaar. Het is helaas ondanks herhaalde pogingen de afgelopen maand niet gelukt om tijdig een geschikte en veilige oplossing te vinden.''

Het tramspoor wordt op een ander moment afgemaakt. "Zodat we de brug in ieder geval kunnen open stellen voor het overige verkeer en de scheepvaart," aldus Kint.